﻿ Порошенко пригрозил врагам "смертоносным оружием", Mixnews.lv

Порошенко пригрозил врагам "смертоносным оружием" (8)
В мире | 25 марта 2019 года, 10:43
Украинский лидер Петр Порошенко пообещал, что, если потребуется, то армия Украины использует против врагов «смертоносное оружие». Об этом он написал в фейсбуке.
Президент Украины рассказал, что недавно передал военным более 420 единиц вооружения и техники.
«Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется», — добавил Порошенко.
Также он назвал Россию «агрессором» и заявил, что украинская сторона будет укреплять свою оборону, чтобы суметь «противостоять» восточному соседу.
Источник: Газета.Ru
Свинья Порошенко визжит от страха и готовится к народной каре! Бежать этому хряку некуда, везде достанут!
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Главное не дайте этому козлу сбежать . Украинцы должны судить этого упыря вместе с его сучкой и выродками , под корень зло должно быть уничтожено
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Он, других кандидатов в президенты, так пугает?
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