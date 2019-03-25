﻿ Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в Тель-Авиве, ранены дети, Mixnews.lv

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Семеро израильтян, включая троих детей, получили ранения в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Ракета взорвалась рано утром 25 марта в поселке Мишмерет (район А-Шарон). В результате прямого попадания разрушен дом, ранены четверо взрослых и трое детей, повреждены несколько автомобилей, сообщает NEWSru.co.il.

Утром в районе А-Шарон сработала сирена тревоги "цева адом". Пресс-служба ЦАХАЛа в 05:49 подтвердила факт обстрела. Система ПРО "Железный купол" не была задействована, причина выясняется. Жители Мишмерет не успели дойти до убежищ, когда прогремел очень сильный взрыв. Никто не ожидал, что речь идет о реальном обстреле.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила подробности о пострадавших: осколочные ранения и ожоги средней тяжести получила женщина примерно 60 лет; женщина примерно 30 лет - осколочные ранения ноги от средней тяжести до легких. Также ранены двое мужчин в возрасте около 30 и около 60 лет. 12-летняя девочка, трехлетний мальчик и шестимесячная девочка получили легкие ранения. Кроме того, медики оказывают помощь гражданам, оказавшимся в состоянии нервного шока после обстрела. Две пожилые женщины получили ушибы в результате падения.

По предварительной оценке военных, в поселке Мишмерет разорвалась ракета, выпущенная боевиками из района Рафаха (юг сектора Газа). Речь идет о ракете дальностью около 100 км. Точный тип не указывается. Такими ракетами обладают в Газе боевики ХАМАСа, "Исламского джихада", "Комитетов народного сопротивления". Возможно, такие ракеты есть и у некоторых других группировок.

Пока ни одна группировка не брала на себя ответственность за обстрел. Не исключено, что речь идет об акции мести боевиков ХАМАСа за подавление бунта в тюрьме "Кциот". Не исключено, что обстрел центра Израиля был осуществлен по заданию Ирана, стремящегося сорвать визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США. Через несколько часов после падения ракеты стало известно, что Нетаньяху сократит визит и срочно вылетит в Израиль после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Нетаньяху также провел совещание с начальником генштаба ЦАХАЛа, главой Общей службы безопасности (ШАБАК) и руководством Совета по национальной безопасности.

Вечером 14 марта две ракеты были выпущены из Газы в сторону Тель-Авива. Тогда ЦАХАЛ сообщал, что одна ракета упала на открытой местности, о месте падения второй не сообщалось. Никто не пострадал, ущерб причинен не был. Система ПРО "Железный купол" не перехватила ракеты. О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало.

В ответ израильские военные поразили около 100 целей в секторе Газа. Среди пораженных объектов в армии указали "офисный комплекс штаб-квартиры "Хамас" на Западном берегу в центре города Газа, подземную производственную площадку для ракетного оружия и ряд военных целей, в том числе военный учебный комплекс в южной части Сектора Газа.

Источник: NEWSru.com