﻿ Скончался "маэстро ужасов" Ларри Коэн, Mixnews.lv

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В США на 78 году жизни скончался сценарист и режиссер Ларри Коэн, сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно имеющейся информации, Коэн умер 23 марта в Лос-Анджелесе. Он известен работой над малобюджетными фильмами ужасов. Среди них "Маньяк-полицейский", "Оно живо" и сериал "Мастера ужасов".

Также он написал сценарии для картин "Телефонная будка" с Колином Фарреллом, "Черный цезарь", "Беспорядки в Гарлеме" и серии фильмов о Коломбо.

Источник: Газета.Ru