﻿ Скончался "маэстро ужасов" Ларри Коэн, Mixnews.lv

Скончался "маэстро ужасов" Ларри Коэн
В мире | 25 марта 2019 года, 09:40
В США на 78 году жизни скончался сценарист и режиссер Ларри Коэн, сообщает The Hollywood Reporter.
Согласно имеющейся информации, Коэн умер 23 марта в Лос-Анджелесе. Он известен работой над малобюджетными фильмами ужасов. Среди них "Маньяк-полицейский", "Оно живо" и сериал "Мастера ужасов".
Также он написал сценарии для картин "Телефонная будка" с Колином Фарреллом, "Черный цезарь", "Беспорядки в Гарлеме" и серии фильмов о Коломбо.
Источник: Газета.Ru