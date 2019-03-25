﻿ В годовщину пожара в "Зимней вишне" представлен фильм о трагедии, Mixnews.lv

В мире |

Впервые опубликованные кадры с камер наблюдения в торговом центре "Зимняя вишня" легли в основу нового документального фильма "По следам огня" проекта ТОК, выпущенного к годовщине страшного пожара в Кемерове.

Фильм рассказывает истории тех, кто видел происходящее собственными глазами. Они вспомнили, как приходилось спасать себя и других, пока пожарные только оцепляли торговый центр и изучали схему здания. Очевидцы уверены, что к спасательной операции городские службы готовы не были, но пожарные уверяют в обратном: они сделали все что могли.

Авторы фильма были на площади Советов в дни массовых акций кемеровчан и видели, как разгорался конфликт между местной властью и горожанами, которые требовали ответов на вопросы. Ставший лицом этих митингов Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью, в интервью для фильма объяснил, почему поддался на инфовбросы о жертвах и провокации. А также рассказал, кого он на самом деле винит в произошедшем.

За кадром телесюжетов осталась бесцеремонная работа репортеров, терроризировавших родственников и знакомых и не стеснявшихся давить на больное в объективе камер. В фильме показано, как журналисты работали в Кемерове в первые дни после трагедии. Когда список погибших еще составлялся, корреспонденты ворвались в школу, где учились дети, на тот момент считавшиеся пропавшими без вести, чтобы разворошить их тетради и выбить из учителей подробности их жизни.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Жертвами стали 60 человек, 37 из них — дети.