﻿ Опозорился в эфире: журналист в ходе репортажа из Сирии зализал волосы слюной, Mixnews.lv

Опозорился в эфире: журналист в ходе репортажа из Сирии зализал волосы слюной (1)
Инцидент произошел с репортером Мэттом Брэдли — уроженец Лондона сейчас работает на американский новостной телеканал NBC News. Журналист находится в Сирии, откуда передает новости о борьбе коалиции с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).
На днях Брэдли должен был в прямом эфире рассказать последние новости из боевой точки, но режиссер слишком рано дал картинку с места. И зрители увидели, как репортер эффектно укладывает прическу — поплевав на ладони и пригладив волосы.
THIS JUST HAPPENED LIVE!!! pic.twitter.com/vEYfjtTo7S— Valerie Breiman (@ValerieBreiman) 22 марта 2019 г.
Видео стало расходиться по соцсетям, сделав журналиста настоящей звездой. Тот отреагировал на происходящее в своем Twitter, написав короткую фразу: «Война — это ад».
#WarIsHell https://t.co/FToGE1s8lu— Matt Bradley (@MattMcBradley) 22 марта 2019 г.
Источник: Росбалт