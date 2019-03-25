﻿ Опозорился в эфире: журналист в ходе репортажа из Сирии зализал волосы слюной, Mixnews.lv

Корреспондент телеканала NBC оконфузился в прямом эфире, думая, что его никто не видит. Но зато показал довольно оригинальный метод укладки волос.

Инцидент произошел с репортером Мэттом Брэдли — уроженец Лондона сейчас работает на американский новостной телеканал NBC News. Журналист находится в Сирии, откуда передает новости о борьбе коалиции с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

На днях Брэдли должен был в прямом эфире рассказать последние новости из боевой точки, но режиссер слишком рано дал картинку с места. И зрители увидели, как репортер эффектно укладывает прическу — поплевав на ладони и пригладив волосы.

Видео стало расходиться по соцсетям, сделав журналиста настоящей звездой. Тот отреагировал на происходящее в своем Twitter, написав короткую фразу: «Война — это ад».

Источник: Росбалт