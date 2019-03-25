﻿ В России учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике, Mixnews.lv

В России учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике (5)

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В мире | 25 марта 2019 года, 12:15

В российском Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает «Московский Комсомолец».

Учительница выложила в социальные сети фотографию в поддержку зимней Универсиады «Белые медведи» у озера Пионерское, на которой она стоит в черном закрытом купальнике. Из-за этого в ее строну посыпалась критика и негативные комментарии. Даже директор школы, в которой работает женщина, стала говорить ей, что этот снимок является «пятном на репутации школы», уточняет издание.

Отмечается, что позднее женщину осудили и за другую ее фотографию, на которой она была в коротком платье и на каблуках.

Затравленная учительница была вынуждена написать заявление об уходе по собственному желанию и уволилась.

Источник: Газета.ru

Фото: Татьяна Кувшинникова/Vk.com

Комментарии 5
Евлампий 17 минут назад
Если это на самом деле это - правда, то придётся признать что и в России дебилов хватает, не только в одной Латвии!!!
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Патриот14 минуты назад
У нас могут уволить из-за недостаточного знания Латышского языка и при этом не уволят полуголую или полуголого преподавателя под флагом мозаики!
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Гражданская позиция21 минуту назад
Дебилы.
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