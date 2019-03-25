﻿ Спецпрокурор не смог доказать связь Трампа с Россией, Mixnews.lv

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Генпрокурор США Уильям Барр представил конгрессменам краткий отчет на четырех листах об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу возможного вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году. Документ опубликован на сайте министерства юстиции США.

В нем говорится, что следствие не нашло доказательств сговора Дональда Трампа или организаторов его избирательной кампании с российскими властями для влияния на итоги выборов. При этом сам факт российского вмешательства не оспаривается.

Попытки повлиять на выборы шли в двух направлениях, говорится в отчете: через Агентство интернет-исследований (так называемая "фабрика троллей"), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар" президента РФ Владимира Путина, и путем санкционированных российским правительством хакерских атак.

Деятельность "фабрики троллей" была направлена на распространение дезинформации в соцсетях, чтобы посеять раздор в обществе. Пригожину и 12 его сотрудникам в связи с этим предъявлены обвинения.

Хакеры же взломали компьютеры и электронную почту Демократической партии США и избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, после чего распространили полученные материалы, в том числе через WikiLeaks. Обвинения по этому делу предъявлены 12 предполагаемым офицерам ГРУ. Причастность американских граждан или людей из кампании Трампа к обоим случаям вмешательства группа спецпрокурора не выявила.

Вторая часть отчета Мюллера посвящена обвинениям против Трампа в попытке воспрепятствовать правосудию: в мае 2017 года президент США неожиданно уволил директора ФБР Джеймса Коми, который первым начал расследовать возможные связи Трампа с Россией.

Эта часть расследования принципиальна для Трампа, так как обвинение в воспрепятствовании правосудию могло бы стать основанием для импичмента, отмечает The Bell. И здесь Мюллер воздержался от конкретных выводов, то есть не обвинил и не оправдал Трампа, оставив последнее слово за генпрокурором Барром.

После консультаций с представителями Минюста и "руководствуясь принципами выдвижения федеральных исков", Барр и его заместитель Род Розенстайн заключили, что доклад не содержит достаточных доказательств наличия у Трампа злого умысла. Президент США счел эти выводы "полным оправданием", о чем написал в Twitter. Кроме того, имена людей, которых Мюллер проверял во время расследования, не раскроют, чтобы не повредить их репутации.

Источник: NEWSru.com

Фото: commons.wikimedia.org