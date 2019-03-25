﻿ СМИ: Анджелина Джоли бросает карьеру в кино из-за Брэда Питта, Mixnews.lv

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Голливудская актриса Анджелина Джоли уходит из кино, чтобы начать новую жизнь. Об этом сообщило издание The Sherbrook Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что знаменитость решила переехать из Лос-Анджелеса, где она родилась и прожила всю жизнь, в Нью-Йорк. Актриса даже планирует начать театральную карьеру. По словам друзей Джоли, причиной таких перемен стал тяжелый процесс развода с актером Бредом Питтом.

Также, по данным издания, причиной ухода из кино могла стать и ее обида после того, как многие коллеги не поддержали Джоли во время развода с Питтом. Поэтому в последнее время ей неохотно предлагают роли в кино.

Источник: Новый мир

Фото: ru.m.wikipedia.org