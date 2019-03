﻿ Социальная реклама в Германии оказалась в центре скандала, Mixnews.lv

В мире |

Министерство транспорта Германии обвинили в сексизме на фоне рекламной кампании, направленной на то, чтобы убедить велосипедистов носить шлемы, сообщает The Guardian.

На рекламных постерах изображена модель в нижнем белье и со спортивным шлемом на голове, а рядом размещен слоган «Похож на дерьмо. Но спасает мне жизнь».

If this is sexist, I don't want to be woke. #HelmeRettenLeben pic.twitter.com/AAsiLoKruA