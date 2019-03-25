﻿ Социальная реклама в Германии оказалась в центре скандала, Mixnews.lv

Социальная реклама в Германии оказалась в центре скандала (1)
Министерство транспорта Германии обвинили в сексизме на фоне рекламной кампании, направленной на то, чтобы убедить велосипедистов носить шлемы, сообщает The Guardian.
На рекламных постерах изображена модель в нижнем белье и со спортивным шлемом на голове, а рядом размещен слоган «Похож на дерьмо. Но спасает мне жизнь».
If this is sexist, I don't want to be woke. #HelmeRettenLeben pic.twitter.com/AAsiLoKruA— Chris Murray (@chrismurraylaw) 24 марта 2019 г.
Реклама должна быть размещена на билбордах со вторника, 26 марта, однако она уже вызвала критику со стороны женского крыла Социал-демократической партии, которая требует, чтобы рекламная кампания была остановлена.
«Смущающе, глупо и по-сексистски то, что министр транспорта продает свою политику, используя обнаженную кожу», – заявила в интервью Bild am Sonntag представитель партии Мария Нойкл.
Министр по делам семьи Германии Франциска Гиффен также раскритиковала министра транспорта ФРГ Андреаса Шойера.
В свою очередь в Министерстве транспорта Германии встали на защиту социальной рекламы.
«Успешная кампания по безопасности дорожного движения должна дать толчок людям и может вызвать противоположные мнения», – заявил представитель министерства.
Guten Morgen aus Berlin! Habt einen guten Start in die neue Woche! @BMVI #helmerettenleben https://t.co/PBsKsVU3sr pic.twitter.com/ARtnU7q7yj— Inga Catharina Thomas (@ingathomas) 25 марта 2019 г.
Источник: Новый Мир