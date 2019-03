﻿ Умер британский рок-музыкант Скотт Уокер, Mixnews.lv

В мире |

Американо-британский певец Скотт Уокер, одна из самых загадочных и влиятельных фигур в истории рока, умер в возрасте 76 лет.

О кончине музыканта сообщает лейбл 4AD, на котором он с 2006 года выпускал свои альбомы. Причины смерти пока не называются.

Его музыка повлияла на несколько поколений музыкантов - от Дэвида Боуи до Джарвиса Кокера из группы Pulp.

"Очень печально, что Скотт Уокер умер. Он оказал огромное влияние на группу Radiohead и на меня лично, он научил меня, как использовать вокал и произношение. Нам будет очень его не хватать", - написал в "Твиттере" лидер группы Radiohead Том Йорк.

So very sad to hear that Scott Walker has passed away, he was a huge influence on Radiohead and myself, showing me how i could use my voice and words. Met him once at Meltdown, such a kind gentle outsider. He will be very missed. https://t.co/v33Ey91hbn