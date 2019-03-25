﻿ Умер британский рок-музыкант Скотт Уокер, Mixnews.lv

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Американо-британский певец Скотт Уокер, одна из самых загадочных и влиятельных фигур в истории рока, умер в возрасте 76 лет.

О кончине музыканта сообщает лейбл 4AD, на котором он с 2006 года выпускал свои альбомы. Причины смерти пока не называются.

Его музыка повлияла на несколько поколений музыкантов - от Дэвида Боуи до Джарвиса Кокера из группы Pulp.

"Очень печально, что Скотт Уокер умер. Он оказал огромное влияние на группу Radiohead и на меня лично, он научил меня, как использовать вокал и произношение. Нам будет очень его не хватать", - написал в "Твиттере" лидер группы Radiohead Том Йорк.

So very sad to hear that Scott Walker has passed away, he was a huge influence on Radiohead and myself, showing me how i could use my voice and words. Met him once at Meltdown, such a kind gentle outsider. He will be very missed. https://t.co/v33Ey91hbn — Thom Yorke (@thomyorke) 25 марта 2019 г.

Музыкант - его настоящее имя Ноэль Скотт Энджел - родился в 1944 году и вырос в США, но творческий успех пришел к нему в Британии, где он жил с 1965 года, получив британское подданство.

"Скотт Уокер был уникальным и вызывающим титаном в авангарде британской музыки. Дерзкий и сомневающийся, он создавал произведения, которые осмеливались исследовать уязвимость человека и безбожную тьму, окружающую его", - говорится в заявлении 4AD.

В первой половине 60-х Скотт Уокер был участником популярного американского трио The Walker Brothers, а с 1967-го начал сольную карьеру. Его первые четыре альбома входили в британский топ-10.

В своих экспериментальных психоделических альбомах Скотт Уокер рассказывал сложные истории о любви и смерти.

В середине 70-х произошла попытка - в целом неудачная - воссоединения группы The Walker Brothers. В 1984 году певец выпустил альбом Climate of Hunter, который был хорошо принят критиками, после чего Уокер на 10 лет отошел от музыки.

Уокер вернулся в середине 1990-х. В 1995-м вышла пластинка Tilt (27-е место в британском чарте), но одними из самых известных стали альбомы "The Drift" и "Bish Bosch", выпущенные на индепендент-лейбле 4AD в 2006-м и 2012 годах. Они получили самые высокие оценки музыкальных критиков за свое мрачное экспериментальное звучание.

Источник: Русская служба BBC

Фото из Twitter