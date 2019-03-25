﻿ СМИ раскрыли план Порошенко на случай поражения на выборах, Mixnews.lv

СМИ раскрыли план Порошенко на случай поражения на выборах (7)
Президент Украины Петр Порошенко подготовил план на случай, если не добьется переизбрания 31 марта, пишет «Украинская правда» со ссылкой на штаб Порошенко.
По утверждению собеседников издания, даже в случае поражения на президентских выборах Порошенко не собирается уходить из политики: он переименует свою партию, убрав из названия собственую фамилию, и сделает ставку на ближайшие выборы в Верховную Раду.
«Петр – не тот человек, который просто так возьмет и исчезнет. По сравнению с другими он достаточно молод, и у него остаются амбиции, от которых он не отступится», — заявил источник в штабе Порошенко.
Напомним, участвовать в президентских выборах решили 39 кандидатов. Лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте — экс-премьер Юлия Тимошенко.
Между тем российские власти приняли решение не направлять на украинские выборы наблюдателей из опасений преследования.
Источник: ПОЛИТ.РУ
-Сара,абсолютно ничего,был президентом гражданин Израиля,придет другой гражданин Израиля
Шо может поменяться?