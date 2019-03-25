﻿ СМИ раскрыли план Порошенко на случай поражения на выборах, Mixnews.lv

СМИ раскрыли план Порошенко на случай поражения на выборах (7)

фото

В мире | 25 марта 2019 года, 17:38

Президент Украины Петр Порошенко подготовил план на случай, если не добьется переизбрания 31 марта, пишет «Украинская правда» со ссылкой на штаб Порошенко.

По утверждению собеседников издания, даже в случае поражения на президентских выборах Порошенко не собирается уходить из политики: он переименует свою партию, убрав из названия собственую фамилию, и сделает ставку на ближайшие выборы в Верховную Раду.

«Петр – не тот человек, который просто так возьмет и исчезнет. По сравнению с другими он достаточно молод, и у него остаются амбиции, от которых он не отступится», — заявил источник в штабе Порошенко.

Напомним, участвовать в президентских выборах решили 39 кандидатов. Лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте — экс-премьер Юлия Тимошенко.

Между тем российские власти приняли решение не направлять на украинские выборы наблюдателей из опасений преследования.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 7
yes4 часа назад
я хринею со скакуасов, одного алигарха поменяли на другого, на более жадного и кровавого
2
Ответить
Саня4 часа назад
По сравнению с другими он достаточно молод,но печень уже не та )))
2
Ответить
Алекс3 часа назад
--Мойша,что поменяется ,если не переизберут Порошенко?
-Сара,абсолютно ничего,был президентом гражданин Израиля,придет другой гражданин Израиля
Шо может поменяться?
1
Ответить