﻿ Французские мусульмане подали в суд на Facebook и YouTube, Mixnews.lv

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Французский совет мусульманской веры подал в суд на социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube из-за того, что на их платформах транслировали видео с массовым убийством в Новой Зеландии, передает Reuters.

Трансляция убийств в мечети в Крайстчерче шла в течение 17 минут в фейсбуке преступника, устроившего нападение. За время прямой трансляции, по заявлению соцсети, запись увидели около 200 раз. До того, как видео заблокировали, его посмотрели четыре тысячи раз. В течение 24 часов администраторы фейсбука удалили 1,5 миллиона копий видео.

Кроме того, запись с массовым убийством распространялась в вотсапе и инстаграме, которыми владеет Facebook. Также она была доступна в ютьюбе и твиттере.

Источник: Meduza