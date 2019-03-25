﻿ Французские мусульмане подали в суд на Facebook и YouTube, Mixnews.lv

Французские мусульмане подали в суд на Facebook и YouTube (4)
В мире | 25 марта 2019 года, 18:23
Французский совет мусульманской веры подал в суд на социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube из-за того, что на их платформах транслировали видео с массовым убийством в Новой Зеландии, передает Reuters.
Трансляция убийств в мечети в Крайстчерче шла в течение 17 минут в фейсбуке преступника, устроившего нападение. За время прямой трансляции, по заявлению соцсети, запись увидели около 200 раз. До того, как видео заблокировали, его посмотрели четыре тысячи раз. В течение 24 часов администраторы фейсбука удалили 1,5 миллиона копий видео.
Кроме того, запись с массовым убийством распространялась в вотсапе и инстаграме, которыми владеет Facebook. Также она была доступна в ютьюбе и твиттере.
Источник: Meduza
Я тоже не видела. Гуглить лень. В суд они блять подали. Да погли они нахуй. Пусть в свою ирак или откуда они блять возвращаются. Уроды
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пускай пиндосы восстановят всё что разрушили
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Хочу посмотреть, микс, дайте ссылку.
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