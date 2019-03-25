﻿ Британец нашел на помойке вещи, принадлежавшие Черчиллю, Mixnews.lv

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Британец Дэвид Роуз нашел на помойке цилиндр, сигару и шкатулку для сигар, которые, как оказалось позже, принадлежали премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Об этом сообщает Sky News.

Роуз рассказал о своей необычной находке в эфире телепрограммы Antiques Roadshow, в которой эксперты оценивают стоимость антиквариата жителей Великобритании. Помимо личных вещей Черчилля, он также нашел 200 писем личного повара политика, которые она писала своему сыну. В них она подробно рассказывала о повседневной жизни премьер-министра.

Предположительно, найденные вещи были подарками Черчилля некой женщине. Среди найденных вещей также была подписанная им фотография. Подлинность найденных вещей подтвердили эксперты. Они оценили их в стоимость в 10 тыс. фунтов.

При этом Роуз отказался сказать, где именно находится помойка. Он отметил, что работает на ней более 15 лет.

Источник: Афиша Daily