﻿ Британец нашел на помойке вещи, принадлежавшие Черчиллю, Mixnews.lv

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Британец нашел на помойке вещи, принадлежавшие Черчиллю (3)

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В мире | 25 марта 2019 года, 19:11

Британец Дэвид Роуз нашел на помойке цилиндр, сигару и шкатулку для сигар, которые, как оказалось позже, принадлежали премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Об этом сообщает Sky News.

Роуз рассказал о своей необычной находке в эфире телепрограммы Antiques Roadshow, в которой эксперты оценивают стоимость антиквариата жителей Великобритании. Помимо личных вещей Черчилля, он также нашел 200 писем личного повара политика, которые она писала своему сыну. В них она подробно рассказывала о повседневной жизни премьер-министра.

Предположительно, найденные вещи были подарками Черчилля некой женщине. Среди найденных вещей также была подписанная им фотография. Подлинность найденных вещей подтвердили эксперты. Они оценили их в стоимость в 10 тыс. фунтов.

При этом Роуз отказался сказать, где именно находится помойка. Он отметил, что работает на ней более 15 лет.

Источник: Афиша Daily

Комментарии 3
Адельфина3 часа назад
В последнее время у холодных бриттов чего-то очень шпарит фантазия.
В связи с потеплением климата?
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ВВС3 часа назад
Во как..! Бритиши так опустились, что цилиндр, сигару и шкатулку для сигар от Черчиля - всё выкидывают на помойки.., а задницу подтирают письмами..! Забавно, но верится с трудом... Господи, дай ума этому народу!!!
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Роуз! Роуз.... Саня ты?!2 часа назад
"При этом Роуз отказался сказать, где именно находится помойка. Он отметил, что работает на ней более 15 лет."
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