﻿ В Китае фильм "Богемская рапсодия" покажут без ЛГБТ-сцен, Mixnews.lv

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В китайской версии «Богемской рапсодии», которую показывают в кинотеатрах КНР с 22 марта, убрали более двух минут, на которые приходились сцены гомосексуальной тематики. Об этом сообщил «Интерфакс».

Китайские зрители не увидят кадры с целующимися мужчинами, сцены, где звучит слово «гей», а также подготовку Queen к съемкам в клипе на песню I Want To Break Free, в котором они переодеты в женскую одежду. При этом реакцию на этот клип в китайской версии оставили. Под запрет даже подпала фраза «гейская прическа».

При этом некоторые вырезанные сцены напрямую влияют на финал картины, например, исчезло знакомство Меркьюри с официантом Джимом, который позднее стал его постоянным партнером.

Вокалист Фредди Меркьюри — главный герой фильма. Он стал ЛГБТ-иконой и умер от СПИДа в возрасте 45 лет.

В Китае гомосексуализм не является нарушением закона, однако демонстрация «ненормального сексуального поведения» запрещена.

Источник: Телеканал 360°

Фото: скриншот из фильма