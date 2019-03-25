﻿ Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп подписал декларацию, в которой признается суверенитет Израиля над Голанскими высотами — спорной территорией на границе с Сирией, передает Reuters.

Трамп подписал документ в Белом доме на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, который прилетел на переговоры в Вашингтон.

Незадолго до подписания декларации против решения Трампа выступил МИД России. Его глава Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео, что признание Голанских высот территорией Израиля противоречит международному праву и «усугубляет положение на всем Ближнем Востоке».

Израиль захватил Голанские высоты во время Шестидневной войны 1967 года. Совет безопасности ООН признал высоты незаконно оккупированной территорией.

В конце 2017 года Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля, в мае 2018-го там открылось американское посольство. Восточный Иерусалим, как и Голанские высоты, был захвачен Израилем во время Шестидневной войны.

Источник: Meduza