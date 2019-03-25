﻿ Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля, Mixnews.lv

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Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля (4)

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В мире | 25 марта 2019 года, 21:20

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию, в которой признается суверенитет Израиля над Голанскими высотами — спорной территорией на границе с Сирией, передает Reuters.

Трамп подписал документ в Белом доме на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, который прилетел на переговоры в Вашингтон.

Незадолго до подписания декларации против решения Трампа выступил МИД России. Его глава Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео, что признание Голанских высот территорией Израиля противоречит международному праву и «усугубляет положение на всем Ближнем Востоке».

Израиль захватил Голанские высоты во время Шестидневной войны 1967 года. Совет безопасности ООН признал высоты незаконно оккупированной территорией.

В конце 2017 года Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля, в мае 2018-го там открылось американское посольство. Восточный Иерусалим, как и Голанские высоты, был захвачен Израилем во время Шестидневной войны.

Источник: Meduza

Комментарии 4
Алекс1 час назад
Трамп -молодец.В борьбе с авмериканскими евреями заручился поддержкой израильских,прекрасно зная,что в своих интересах перед началом 6 дневной войны Израиль разбомбил находящийся рядом американский крейсер,,Либерти,,,боясь что американцы зафиксировали переговоры о нападении на Сирию и может быть утечка.В США этот скандал замяли.
Трамп и об этом напомнил,наверное,Нетаньяху.)))
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Антон11 минут назад
Тем самым он подписал смертный приговор.
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Саня1 час назад
следующий Крым
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