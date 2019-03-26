﻿ Как это возможно? Самолет British Airways приземлился не в той стране, Mixnews.lv

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Самолет британской авиакомпании British Airways, который в понедельник должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге.

Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи объявили: "Добро пожаловать в Эдинбург!"

Ошибка произошла из-за того, что пилотам вручили неверный полетный план.

Рейс выполняла немецкая авиакомпания WDL Aviation, управлявшая самолетом по лизинговому соглашению с British Airways.

Как сообщает пресс-служба BA, ошибка исправлена и пассажиры уже прибыли в Дюссельдорф.

"Мы извинились перед клиентами из-за такой задержки в их путешествии и еще свяжемся с каждым из них отдельно", - говорится в заявлении британского авиаперевозчика.

Как отмечает BA, диспетчерские службы разрешили пилотам вылететь в столицу Шотландии, поскольку именно этот пункт назначения значился в полетном плане.

Как рассказала летевшая этим рейсом 24-летняя Софи Кук, когда пилот объявил, что самолет начинает посадку в Эдинбурге, все подумали, что это шутка. Она даже решила спросить бортпроводников, не шутят ли они.

Затем пилот попросил пассажиров поднять руки, если они хотят лететь в Дюссельдорф. Все подняли руки, рассказывает Софи.

"Пилот сказал, что не понимает, как это произошло. Он сказал, что такого никогда раньше не случалось и что экипаж пытается придумать, что же теперь делать", - говорит она.

По словам Софи, после посадки в Эдинбурге самолет два с половиной часа простоял на стоянке в аэропорту.

"Это было невыносимо. Туалеты не работали, еда закончилась. И вдобавок было очень душно", - посетовала пассажирка.

Источник: Русская служба BBC