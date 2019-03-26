﻿ В Италии автомобилисты спаслись от огненного смерча в тоннеле, Mixnews.lv

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Вечером 25 марта вспыхнула растительность у города Коголето на северо-западе Италии. Распространению огня способствовал ветер порывами до 100 км/ч. Властям пришлось закрыть для проезда участок автотрассы A10 между городами Варацце и Аренцано, но часть машин попала в ловушку: они остановились у выезда из тоннеля, перед которым была стена огня, а огненный смерч задувал искры на автомобили. Обошлось без пострадавших, но люди не понимают, почему их не предупредили об опасности, сообщает телеканал Sky TG24.

Огонь угрожал и жилым домам. Спасатели эвакуировали из опасного района 50 семей. В тушении возгорания были задействованы 60 пожарных и 30 добровольцев.

26 марта ситуация улучшилась. Огонь, уничтоживший 12 гектаров растительности, еще сохраняется в некоторых местах, но угроза населению миновала. Движение на шоссе было возобновлено.

Метеорологические службы предупредили о сильных ветрах на севере и в центре Апеннин. При отсутствии дождей на протяжении долгого времени в северных областях, где существует угроза засухи, сильные ветры могут привести к распространению лесных пожаров, отмечает агентство ТАСС.

Огненный смерч на трассе A10:

Пожар и его последствия в Коголето:

#Genova #26marzo 9:00, incendi di vegetazione a Cogoleto e Lerca: dalla tarda sera di ieri 70 #vigilidelfuoco al lavoro per le operazioni di spegnimento con squadre a terra e due #Canadair. Fiamme alimentate dal forte vento, evacuate precauzionalmente numerose abitazioni pic.twitter.com/jnJ4JaDi1K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 26 марта 2019 г.

Источник: NEWSru.com