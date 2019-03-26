﻿ С кредитных карт эстонских пользователей Yandex.Taxi сняли большие суммы, Mixnews.lv

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С кредитных карт некоторых эстонских пользователей Yandex.Taxi были сняты большие суммы. Деньги снимались за поездки на такси за границей, которые клиенты не совершали. Yandex.Taxi заверяет, что утечка происходит не через их систему, сообщает Delfi.ee.

Одному из жителей Эстонии позвонили из LHV банка и сообщили, что на его счете происходят подозрительные сделки. Мужчина проверил остаток счета и обнаружил, что через приложение Yandex.Taxi с его карты несколько десятков раз были сняты деньги на общую сумму в 420 евро.

Еще более странным было то, что перевод денег был осуществлен в рублях и якобы в качестве платы за поездки, совершенные по Москве. Мужчина уверяет, что этих поездок не совершал.

Пресс-секретарь Yandex.Taxi Анна Воронова говорит, что приватность данных пользователей приложения является для фирмы самым главным приоритетом. Yandex.Taxi обрабатывает данные пользователей согласно законам ЕС.

”То, что кредитная карта пользователя была использована для кражи, не обязательно означает, что утечка его данных произошла через наше приложение”, — утверждает представитель Yandex.Taxi.

”В таких случаях мы просим клиента как можно скорее связаться со своим банком. Также следует сообщить о произошедшем в полицию”, — говорит Воронова. Она заверяет, что Yandex.Taxi готова оказывать следствию всяческое содействие.

Руководитель бюро по расследованию киберпреступлений Департамента полиции и погранохраны Оскара Гросса отмечает, что в случае с Каспаром деньги снимались со счета в России и поэтому сейчас очень сложно сказать, кто стоит за преступлением.

”Советуем гражданину подать заявление в полицию. Если при помощи карты были совершены незаконные сделки, то об этом непременно следует сообщить в банк и закрыть карту”, — говорит он.

Фото: ru.m.wikipedia.org