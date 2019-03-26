﻿ Трамп назвал ведущие СМИ "врагами народа", Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп, комментируя тему с якобы имевшимся сговором между его предвыборным штабом и Россией, подверг жесткой критике ведущие СМИ.

"В течение двух лет СМИ проталкивали вранье о сговоре с Россией, хотя всегда знали, что сговора не было. Они настоящие враги народа и настоящая оппозиционная партия!" - написал президент в Twitter.

"Ведущие СМИ, будучи коррумпированными и недостоверными, под шквалом критики и презрения по всему миру", - добавил он.

В то же время Трамп не уточнил, какие именно СМИ он имел в виду.

Источник: Интерfакс

Фото: commons.wikimedia.org