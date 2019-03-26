﻿ Трамп назвал ведущие СМИ "врагами народа", Mixnews.lv

Трамп назвал ведущие СМИ "врагами народа" (1)
В мире | 26 марта 2019 года, 16:56
Президент США Дональд Трамп, комментируя тему с якобы имевшимся сговором между его предвыборным штабом и Россией, подверг жесткой критике ведущие СМИ.
"В течение двух лет СМИ проталкивали вранье о сговоре с Россией, хотя всегда знали, что сговора не было. Они настоящие враги народа и настоящая оппозиционная партия!" - написал президент в Twitter.
"Ведущие СМИ, будучи коррумпированными и недостоверными, под шквалом критики и презрения по всему миру", - добавил он.
В то же время Трамп не уточнил, какие именно СМИ он имел в виду.
Источник: Интерfакс
Фото: commons.wikimedia.org
Вспоминаю встречу Трампа со своим шефом в Хельсинки.. Как он на него смотрел, как боялся пропустить каждое слово, и сам боялся сказать лишнее слово, как гнулись его коленки, в боязни выглядеть выше своего шефа.. Такое впечатление, что это был не президент самой могущественной страны мира, а мелкий чиновник из какого-то региона российской федерации. Я до сих пор вижу самодовольное лицо его шефа, который покровительственно улыбался, как бы говоря - ладно, в этот раз я тебя не буду наказывать.. И точно, на следующей встрече шеф показал Трампу большой палец, мол, ничего чувак, нормально работаешь.. И Трамп сиял, как медный пятак, ведь сам шеф его отметил.. ))
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