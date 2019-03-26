﻿ Google: реформа авторского права ЕС навредит цифровой экономике, Mixnews.lv

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Корпорация Google заявила, что реформа Европейского Союза в области авторского права может нанести ущерб креативной и цифровой экономике. Об этом сообщает журнал Fortune.

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении произведений в интернете. Теперь текст должен быть формально одобрен Советом ЕС. После этого странам ЕС предстоит в двухгодичный срок со дня вступления директивы в силу перенести ее положения в свои законодательства.

В Google заявили, что, несмотря на улучшения в тексте директивы, изменения "приведут к правовой неопределенности и нанесут вред цифровому и креативным секторам экономики".

Новые правила означают, что американская компания должна будет выплатить компенсацию издателям, творческим работникам и музыкантам.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с властями, издателями, создателями контента и правообладателями в процессе, когда страны - члены ЕС приступят к внедрению этих новых правил", - приводит журнал слова представителя Google.

В частности, директива предполагает, что интернет-платформы в случаях, когда пользователи размещают на них не принадлежащий им контент, обязаны заключать с владельцами авторских прав на него соглашения об использовании произведений, что подразумевает денежные выплаты.

В противном случае владельцы интернет-платформ могут быть признаны виновными в нарушении авторских прав. С целью эффективного и оперативного контроля за появлением таких публикаций будут использоваться агрегаторы контента. Они, однако, не будут применяться в отношении ряда сайтов, например, "Википедии". Также отчисления авторам не должны выплачиваться в случае краткого цитирования произведений или публикации пародий на них.

Источник: ТАСС

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