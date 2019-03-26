﻿ Выбросы углекислого газа на Земле установили антирекорд, Mixnews.lv

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Выбросы углекислого газа на планете выросли в 2018 году на 560 миллионов тонн, достигнув исторического максимума – более 33 миллиардов тонн.

Как говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), такое положение дел связано с увеличением спроса на 2,3% на энергетические ресурсы и экстремальными погодными условиями.

«В связи с повышением спроса на энергоресурсы в 2018 году глобальные выбросы CO₂, связанные с энергетикой, выросли на 1,7% до исторического максимума в 33,1 гигатонн CO₂», – отмечают авторы исследования.

При этом, как указывается в докладе, 85% увеличения выбросов пришлось на Китай, Индию и США, в то время как в Германии, Японии, Мексике, Франции и Великобритании они сократились.

По словам главы МЭА Фатиха Бирола, значительный рост спроса на энергоресурсы стал «для многих неожиданностью» и еще более затруднил достижение странами целей, связанных с глобальным климатом.

Источник: Новый мир

Фото: pixabay.com