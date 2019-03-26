﻿ Европарламент разрешил странам ЕС не переводить часы, Mixnews.lv

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Европарламент разрешил странам ЕС не переводить часы (6)

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В мире | 26 марта 2019 года, 17:51

Депутаты Европарламента поддержали предложение отменить обязательный переход на летнее время, пишет Русская служба BBC.

С 2021 года каждое государство-член ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год - на час вперед весной и на час назад осенью.

В соответствии с существующими правилами каждая страна из состава Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября возвращается к зимнему.

В Европе проводили общественные слушания по этому вопросу - и 84% респондентов высказались против перевода стрелок. Большинство жителей Латвии выступило за отмену перевода часов и переход на единое время, но при этом отметило, что важно сохранить единый и скоординированный подход на всей территории ЕС к определению часовых поясов.

14 августа 2018 года Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.

Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4:00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время - в последнее воскресенье марта в 3:00, когда часы переводятся на один час вперед.

В Латвии переход на летнее и зимнее время был введен в 1981 году.

Фото: pxhere.com

Комментарии 6
Саня1 час назад
скоро будем жить по Московскому, хватит как дурачки стрелки гонять
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Сутенёр с москачки8 минут назад
сплю сколько хочу
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Ты спишь,шмарила перезрелая,не столько сколько хочешь,а сколько я тебе бля*дине позволю.
Запи*зделась вонючка,марш на панель,а то оставлю без ужина!
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vsop16 минут назад
Оно и понятно - у тебя клиенты по вечерам.
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