﻿ Европарламент разрешил странам ЕС не переводить часы, Mixnews.lv

В мире |

Депутаты Европарламента поддержали предложение отменить обязательный переход на летнее время, пишет Русская служба BBC.

С 2021 года каждое государство-член ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год - на час вперед весной и на час назад осенью.

В соответствии с существующими правилами каждая страна из состава Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября возвращается к зимнему.

В Европе проводили общественные слушания по этому вопросу - и 84% респондентов высказались против перевода стрелок. Большинство жителей Латвии выступило за отмену перевода часов и переход на единое время, но при этом отметило, что важно сохранить единый и скоординированный подход на всей территории ЕС к определению часовых поясов.

14 августа 2018 года Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.

Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4:00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время - в последнее воскресенье марта в 3:00, когда часы переводятся на один час вперед.

В Латвии переход на летнее и зимнее время был введен в 1981 году.

Фото: pxhere.com