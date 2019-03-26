﻿ Европарламент разрешил странам ЕС не переводить часы, Mixnews.lv

Европарламент разрешил странам ЕС не переводить часы (6)
Депутаты Европарламента поддержали предложение отменить обязательный переход на летнее время, пишет Русская служба BBC.
С 2021 года каждое государство-член ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год - на час вперед весной и на час назад осенью.
В соответствии с существующими правилами каждая страна из состава Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября возвращается к зимнему.
В Европе проводили общественные слушания по этому вопросу - и 84% респондентов высказались против перевода стрелок. Большинство жителей Латвии выступило за отмену перевода часов и переход на единое время, но при этом отметило, что важно сохранить единый и скоординированный подход на всей территории ЕС к определению часовых поясов.
14 августа 2018 года Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.
Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4:00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время - в последнее воскресенье марта в 3:00, когда часы переводятся на один час вперед.
В Латвии переход на летнее и зимнее время был введен в 1981 году.
Фото: pxhere.com
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Ты спишь,шмарила перезрелая,не столько сколько хочешь,а сколько я тебе бля*дине позволю.
Запи*зделась вонючка,марш на панель,а то оставлю без ужина!