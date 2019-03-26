﻿ "Симпсоны" сделали отсылку к Pussy Riot, Mixnews.lv

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В 18-й серии нового сезона «Симпсонов» появились персонажи, похожие на членов известной российской панк-группы Pussy Riot. В мультфильме название группы изменено на Bossy Riot.

Как можно заметить на отрывке, опубликованном в YouTube-канале Fox, на девушках разноцветные балаклавы — символ исполнительниц.

По сюжету, участницы Bossy Riot намерены добиться отмены запрета на ношение сандалий в школе. Для этого они разукрасили стену в кабинете директора Скиннера в розовый цвет и написали на закрашенном участке «Сандалии навсегда». На это директор заявил, что не ведет переговоров с террористами и просто сдается. Барта в свою компанию девушки не взяли.

30-й сезон «Симпсонов» начал выходить в сентябре 2018-го. Всего в сезоне 23 серии.

Источник: 360°