﻿ Журналисты узнали дату возможного ухода Мэй в отставку, Mixnews.lv

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назначить дату ухода в отставку в среду, 27 марта. Об этом сообщили политический обозреватель газеты The Sun Том Ньютон Данн и репортер издания Обри Аллегретти 26 марта.

Theresa May will address Tory MPs at the 1922 committee at 5pm tomorrow.

"Тереза Мэй обратится к тори завтра на заседании Комитета 1922 в 17:00 ", — написал Аллегретти в Twitter.

Эту информацию подтвердил его коллега, назвав завтрашнее обращение великим моментом.

Massive moment. The expectation among Tory grandees now is that PM uses the below to set a date for her resignation. https://t.co/UOOzxTRm2O