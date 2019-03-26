﻿ Журналисты узнали дату возможного ухода Мэй в отставку, Mixnews.lv

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Журналисты узнали дату возможного ухода Мэй в отставку (5)

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В мире | 26 марта 2019 года, 21:06

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назначить дату ухода в отставку в среду, 27 марта. Об этом сообщили политический обозреватель газеты The Sun Том Ньютон Данн и репортер издания Обри Аллегретти 26 марта.

"Тереза Мэй обратится к тори завтра на заседании Комитета 1922 в 17:00 ", — написал Аллегретти в Twitter.

Эту информацию подтвердил его коллега, назвав завтрашнее обращение великим моментом.

"Высокопоставленные тори ожидают, что премьер-министр использует встречу, чтобы назначить дату своей отставки", — написал Том Ньютон Данн.

24 марта The Sun призвала Мэй покинуть пост, чтобы парламентарии одобрили проект соглашения с Брюсселем по Brexit.

На следующий день политический обозреватель ITV Роберт Пестон сообщил, что Мэй пообещала уйти в отставку ради того, чтобы парламентарии пропустили документ. При этом журналист усомнился в том, что премьер выполнит данное обещание, так как проект сделки не сможет собрать необходимое количество голосов.

Источник: Известия

Фото: flickr.com/eu2017ee

Комментарии 5
Саня 7 часов назад
плещивый ты думаешь тебя сдесь англики читают? в 2020 году Англия списывает танчиики которые вы купили по цене золота, Ха Ха Ха, как раз эти списанные вам и передадут
4
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... 5 часов назад
Новичек тебе за шиворот.
2
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Patriot 7 часов назад
Novèlu mùsu draugiem un sabiedrotajiem britiem stabilitàti un mieru valstì.
2
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