﻿ Журналисты узнали дату возможного ухода Мэй в отставку, Mixnews.lv

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назначить дату ухода в отставку в среду, 27 марта. Об этом сообщили политический обозреватель газеты The Sun Том Ньютон Данн и репортер издания Обри Аллегретти 26 марта.

Theresa May will address Tory MPs at the 1922 committee at 5pm tomorrow. — Aubrey Allegretti (@breeallegretti) 26 марта 2019 г.

"Тереза Мэй обратится к тори завтра на заседании Комитета 1922 в 17:00 ", — написал Аллегретти в Twitter.

Эту информацию подтвердил его коллега, назвав завтрашнее обращение великим моментом.

Massive moment. The expectation among Tory grandees now is that PM uses the below to set a date for her resignation. https://t.co/UOOzxTRm2O — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) 26 марта 2019 г.

"Высокопоставленные тори ожидают, что премьер-министр использует встречу, чтобы назначить дату своей отставки", — написал Том Ньютон Данн.

24 марта The Sun призвала Мэй покинуть пост, чтобы парламентарии одобрили проект соглашения с Брюсселем по Brexit.

На следующий день политический обозреватель ITV Роберт Пестон сообщил, что Мэй пообещала уйти в отставку ради того, чтобы парламентарии пропустили документ. При этом журналист усомнился в том, что премьер выполнит данное обещание, так как проект сделки не сможет собрать необходимое количество голосов.

Источник: Известия

Фото: flickr.com/eu2017ee