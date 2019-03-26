﻿ СМИ: Евровидение-2019 находится под угрозой срыва, Mixnews.lv

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СМИ: Евровидение-2019 находится под угрозой срыва (4)

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В мире | 26 марта 2019 года, 21:27

Музыкальный конкурс "Евровидение-2019", который должен пройти в Израиле, находится под угрозой срыва. Об этом сообщает Super.

Беспокойство ряда делегаций вызвали недавние ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа. В частности, одна из ракет упала в 17 километрах от места проведения конкурса.

Впрочем, организаторы отмечают, что подготовка к мероприятию будет продолжена, а помешать его проведению может только полномасштабная война. Однако о том, какое решение в подобном случае будет принято, в оргкомитете отвечать отказались.

За минувшие сутки по Израилю выпущено более 30 ракет из сектора Газа. Такие данные приводит пресс-служба израильских Военно-воздушных сил.

Евровидение-2019 пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. По итогам голосования зрителей, Латвию в Израиле на международном конкурсе в этом году представит дуэт Carousel с песней That Night.

Источник: L!FE

Фото: screenshot of youtube.com

Комментарии 4
Саня 7 часов назад
всё равно у латышей последнее место будет, даже в финал не выйдут, могут и не лететь никуда
5
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Patriot 7 часов назад
Izraèla ar ASV palìdzìbu nodrosinàs tàdu drosìbas lìmeni, ka pat musas lidos tikai noteiktà augstumà un virzienà.
2
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gemia 5 часов назад
Вы бросите курить на утро, если воспользуетесь этим советским советом http://bit.do/bezsigatet Ни физический, ни моральных усилий прикладывать не нужно. По этому методу я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, а стаж 16 лет был!
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