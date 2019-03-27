﻿ ЕП хочет создать европейскую финансовую полицию и разведку, Mixnews.lv

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Европейский парламент принял подробную "дорожную карту" по обеспечению более справедливого и эффективного налогообложения, а также по борьбе с финансовыми преступлениями.

Предложения включают безотложную разработку Еврокомиссией создания европейской финансовой полиции и европейского подразделения финансовой разведки. Предлагается также создание специального органа по борьбе с отмыванием денег и создание в ООН налогового органа всемирного уровня.

Рекомендации были приняты подавляющим большинством - 505 голосов "за", 63 "против", при этом 87 евродепутатов воздержались. Документ в течение года готовила специальная комиссия.

Рекомендации предлагают перестроить систему борьбы против финансовой преступности, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, в частности, путем "значительного улучшения сотрудничества во всех областях между соответствующими многочисленными администрациями, создания новых органов на европейском и мировом уровне".

В документе говорится, что семь стран ЕС - Бельгия, Венгрия, Ирландия, Кипр, Люксембург, Мальта и Нидерланды - "имеют определенные характеристики налоговых райков и облегчают агрессивное налоговое планирование".

Рекомендации призывают постепенно запретить "золотые визы" и "золотые паспорта", выдаваемые богатым иностранцам Мальтой и Кипром.

В одобренных Европарламентом предложениях обращает на себя внимание призыв лучше защищать людей, оповещающих общество о тревожных фактах, и журналистов-авторов расследований, для чего, как считают авторы рекомендаций, должен быть создан специальный европейский фонд.

Источник: Интерfакс

Фото: _pxhere.com