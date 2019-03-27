﻿ На передаче Владимира Соловьева эксперты устроили потасовку, Mixnews.lv

На передаче Владимира Соловьева эксперты устроили потасовку (25)
В передаче Владимира Соловьева «Кто против?» на телеканале «Россия 1» спикеры устроили потасовку, после чего их пришлось выгнать из студии. Фрагмент передачи размещен на Youtube-канале «Россия 24».
Эксперт Араик Степанян эмоционально высказался о евреях, после чего его оппонент Грэг Вайнер пришел в ярость и оскорбил противника. Степанян облил Вайнера водой и стал надвигаться на него.
Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить гостей друг от друга. После этого Соловьев принял решение выгнать повздоривших спикеров из студии.
Соловьев также попросил охрану следить за покинувшими передачу гостями.
Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить гостей друг от друга. После этого Соловьев принял решение выгнать повздоривших спикеров из студии.
Соловьев также попросил охрану следить за покинувшими передачу гостями.
Источник: Znak.com