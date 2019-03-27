﻿ На передаче Владимира Соловьева эксперты устроили потасовку, Mixnews.lv

На передаче Владимира Соловьева эксперты устроили потасовку (25)

фото

В мире | 27 марта 2019 года, 09:05

В передаче Владимира Соловьева «Кто против?» на телеканале «Россия 1» спикеры устроили потасовку, после чего их пришлось выгнать из студии. Фрагмент передачи размещен на Youtube-канале «Россия 24».

Эксперт Араик Степанян эмоционально высказался о евреях, после чего его оппонент Грэг Вайнер пришел в ярость и оскорбил противника. Степанян облил Вайнера водой и стал надвигаться на него.

Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить гостей друг от друга. После этого Соловьев принял решение выгнать повздоривших спикеров из студии.

Соловьев также попросил охрану следить за покинувшими передачу гостями.

Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить гостей друг от друга. После этого Соловьев принял решение выгнать повздоривших спикеров из студии.

Соловьев также попросил охрану следить за покинувшими передачу гостями.

Источник: Znak.com

Комментарии 25
моцарт4 часа назад
Вообще смех берёт от таких якобы экспертов как этот Грег ( раньше был Гриша) который в Советское время уехал в США, поменял имя и окрас, и чтобы заработать едет к Соловьёву, но знаний полный ноль, и чтобы привлечь внимание, постоянно бубнит и провоцирует..., этакий хитрый еврей. Шёл бы Гриша работать за станок, или в писатели, а не лез бы на ТВ передачи.
3
Ответить
yes3 часа назад
это шоу, а вот в вусраинской раде каждый день друг дугу хлебальники бьют, вот где культура и цирк
3
Ответить
Дичь3 часа назад
Соловьиный помет, скабеевщина, шоу для быдла российского, нормальные люди в России такое не смотрят.
21
Ответить