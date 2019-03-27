﻿ На передаче Владимира Соловьева эксперты устроили потасовку, Mixnews.lv

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В передаче Владимира Соловьева «Кто против?» на телеканале «Россия 1» спикеры устроили потасовку, после чего их пришлось выгнать из студии. Фрагмент передачи размещен на Youtube-канале «Россия 24».

Эксперт Араик Степанян эмоционально высказался о евреях, после чего его оппонент Грэг Вайнер пришел в ярость и оскорбил противника. Степанян облил Вайнера водой и стал надвигаться на него.

Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить гостей друг от друга. После этого Соловьев принял решение выгнать повздоривших спикеров из студии.

Соловьев также попросил охрану следить за покинувшими передачу гостями.

Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить гостей друг от друга. После этого Соловьев принял решение выгнать повздоривших спикеров из студии.

Соловьев также попросил охрану следить за покинувшими передачу гостями.

Источник: Znak.com