﻿ Папа Римский отдергивает руку при поцелуе кольца, Mixnews.lv

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Папа Римский Франциск отдергивает руку, когда люди пытаются поцеловать его кольцо. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, такое поведение вызвало много критики. Защитники понтифика в свою очередь говорят о том, что тот заранее просил верующих не целовать его кольцо, поэтому им не стоит оскорбляться.

Однако, пишет издание, причина такого поведения точно неясна. Согласно традиции, поцелуй кольца трактуется как знак уважения к церкви.

Ранее сообщалось, что папа Римский принял отставку причастного к делу о педофилии кардинала.

Источник: Газета.Ru