﻿ Папа Римский отдергивает руку при поцелуе кольца, Mixnews.lv

Папа Римский отдергивает руку при поцелуе кольца (1)
В мире | 27 марта 2019 года, 10:38
Папа Римский Франциск отдергивает руку, когда люди пытаются поцеловать его кольцо. Об этом сообщает The Independent.
Как отмечается, такое поведение вызвало много критики. Защитники понтифика в свою очередь говорят о том, что тот заранее просил верующих не целовать его кольцо, поэтому им не стоит оскорбляться.
Однако, пишет издание, причина такого поведения точно неясна. Согласно традиции, поцелуй кольца трактуется как знак уважения к церкви.
Ранее сообщалось, что папа Римский принял отставку причастного к делу о педофилии кардинала.
Источник: Газета.Ru
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А вы его в жопу поцелуйте - не будет одёргивать точно ....))