﻿ В Стокгольме произошел взрыв: есть раненые, Mixnews.lv

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Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.

Взрыв произошел около 01.10 по местному времени (02.10 лтв). В результате пострадал фасад здания и стоящие вблизи автомобили.

"Несколько человек находятся в состоянии шока, у одного пострадавшего раны из-за стекла", - цитирует Expressen представителя полиции Фредрика Андерссона (Fredrik Andersson). Он добавил, что в настоящее время полиция не может назвать причину произошедшего, будет проводиться расследование.

Источник: РИА Новости