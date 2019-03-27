﻿ В Стокгольме произошел взрыв: есть раненые, Mixnews.lv

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В Стокгольме произошел взрыв: есть раненые (13)

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В мире | 27 марта 2019 года, 08:31

Фото иллюстративное

Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.

Взрыв произошел около 01.10 по местному времени (02.10 лтв). В результате пострадал фасад здания и стоящие вблизи автомобили.

"Несколько человек находятся в состоянии шока, у одного пострадавшего раны из-за стекла", - цитирует Expressen представителя полиции Фредрика Андерссона (Fredrik Andersson). Он добавил, что в настоящее время полиция не может назвать причину произошедшего, будет проводиться расследование.

Источник: РИА Новости

Комментарии 13
Alex4 часа назад
Похоже у Брейвика увеличится "число подписчиков"...
2
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Саня Лось4 часа назад
Что за ХЕРЬ происходит с этим миром(((
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Саня Лось4 часа назад
Мля этот патриот беспонтовый тролль...Тролль должен троллить,а этот какую-то куйню всё время несёт)))))))))))))
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