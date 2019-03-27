﻿ В Стокгольме произошел взрыв: есть раненые, Mixnews.lv

В Стокгольме произошел взрыв: есть раненые (13)
В мире | 27 марта 2019 года, 08:31
Фото иллюстративное
Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Взрыв произошел около 01.10 по местному времени (02.10 лтв). В результате пострадал фасад здания и стоящие вблизи автомобили.
"Несколько человек находятся в состоянии шока, у одного пострадавшего раны из-за стекла", - цитирует Expressen представителя полиции Фредрика Андерссона (Fredrik Andersson). Он добавил, что в настоящее время полиция не может назвать причину произошедшего, будет проводиться расследование.
Источник: РИА Новости
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Что за ХЕРЬ происходит с этим миром(((
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Мля этот патриот беспонтовый тролль...Тролль должен троллить,а этот какую-то куйню всё время несёт)))))))))))))
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