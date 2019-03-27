﻿ Дипломаты и журналисты из России остались за дверями суда в Вильнюсе, Mixnews.lv

Дипломаты и журналисты из России остались за дверями суда в Вильнюсе (11)

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В мире | 27 марта 2019 года, 10:48

Российских дипломатов и журналистов не пустили на проходящий в Вильнюсе суд над россиянами Юрием Мелем и Геннадием Ивановым по делу о событиях 13 января 1991 года, сообщает РИА Новости.

Дипломатам объяснили, что "в суде нет мест". Журналистам Первого канала, RT, "Известий", "Пятого канала" и РИА Новости решение никак не объяснили.

Посол России в Литве Александр Удальцов назвал такое решение безобразным: "Факт безобразный. Даже по-человечески завершить это судилище не могут, прибегают к таким мерам". Он напомнил, что российские дипломаты должны присутствовать при рассмотрении дел в отношении граждан РФ.

"Я ехал, потому что судят граждан России.... Хотел поддержать своим присутствием, сказать, что в таких случаях было бы приятно услышать", — сказал Удальцов.

Рассмотрение уголовного дела началось в 2016 году. Обвинение требовало для Меля 16 лет лишения свободы, для Иванова — 12 лет. По версии следствия, советские солдаты убили участников акции протеста, которые погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года. Во время столкновений у телецентра 14 человек погибли, более 600 были ранены. Государственная дума РФ назвала это дело "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против генпрокуроров и судей Литвы за привлечении невиновных к ответственности.

Источник: ПОЛИТ.ру

Фото: Flickr/Shane MacClure

Комментарии 11
Саня2 часа назад
литовский беспредел как в КНДР и это в ЕС, позор
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Lao2 часа назад
Мелкие и гадкие страны делают мелкие и гадкие пакости. Шакал из Маугли - вот их истинный персонаж - стоят за спиной сильного, укусить не могут, но лают и гадят. Господи, когда же появятся в этих странах уважающие в первую очередь себя и свои поступки, понимающие, что ты говнишь лишь потому что ты - говно! А ведь так просто быть хорошим человеком!
2
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истина2 часа назад
прибалтика вотчина Сороса , так что для русских в прибалтике геноцид
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