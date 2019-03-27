﻿ Дипломаты и журналисты из России остались за дверями суда в Вильнюсе, Mixnews.lv

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Российских дипломатов и журналистов не пустили на проходящий в Вильнюсе суд над россиянами Юрием Мелем и Геннадием Ивановым по делу о событиях 13 января 1991 года, сообщает РИА Новости.

Дипломатам объяснили, что "в суде нет мест". Журналистам Первого канала, RT, "Известий", "Пятого канала" и РИА Новости решение никак не объяснили.

Посол России в Литве Александр Удальцов назвал такое решение безобразным: "Факт безобразный. Даже по-человечески завершить это судилище не могут, прибегают к таким мерам". Он напомнил, что российские дипломаты должны присутствовать при рассмотрении дел в отношении граждан РФ.

"Я ехал, потому что судят граждан России.... Хотел поддержать своим присутствием, сказать, что в таких случаях было бы приятно услышать", — сказал Удальцов.

Рассмотрение уголовного дела началось в 2016 году. Обвинение требовало для Меля 16 лет лишения свободы, для Иванова — 12 лет. По версии следствия, советские солдаты убили участников акции протеста, которые погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года. Во время столкновений у телецентра 14 человек погибли, более 600 были ранены. Государственная дума РФ назвала это дело "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против генпрокуроров и судей Литвы за привлечении невиновных к ответственности.

Источник: ПОЛИТ.ру

Фото: Flickr/Shane MacClure