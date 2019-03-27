﻿ В Германии призвали перепроверить пенсии солдат из легиона СС, Mixnews.lv

В мире |

Центральный совет евреев в Германии призывает власти ФРГ ужесточить контроль над выплатами пенсий проживающим за рубежом бывшим эсэсовцам, получившим ранения во время Второй мировой войны, сообщает Neue Zurcher Zeitung.

"Власти должны перепроверить то небольшое число получателей пенсий и сделать выводы", – заявил президент организации Йозеф Шустер, отметив, что это необходимо сделать во имя жертв войны.

Как отмечает Neue Zurcher Zeitung, по всему миру сейчас более 2 тысяч человек получают пенсии от германского государства в соответствии с Федеральным законом о социальном обеспечении жертв войны. При этом Берлин вправе отказать в выплатах, если окажется, что получатель "совершил преступления против человечности или нарушил принципы правового государства".

По информации издания, власти ФРГ изучают правомерность таких выплат четырем пенсионерам, проживающим в Нидерландах и, предположительно, служившим в подразделениях СС. Сама по себе принадлежность к войскам СС не является, по германскому закону, причиной отказа.

Источник: Новый мир

Фото: commons.wikimedia.org