﻿ Русалкам в парке развлечений Индонезии прикрыли грудь, Mixnews.lv

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В парке Ancol Dreamland, расположенном в индонезийской Джакарте, грудь двух статуй русалок прикрыли золотой тканью. Обнажённые фигуры несколько лет украшали пешеходные зоны, однако только в последнее время их начали скрывать от посетителей. На это обратило внимание издание The Japan Times.

По словам журналистов, изначально русалок просто «укрыли» золотой тканью, которая закрывает голую грудь. Однако в конце марта фигуры убрали с основных пешеходных маршрутов в зону, где они не так заметны. Источники в Ancol Dreamland уточнили, что посетители регулярно срывали ткань со статуй.

Пресс-секретарь парка пояснила, что решение прикрыть русалок не связано с давлением со стороны общественных или религиозных активистов.

«Ancol хочет стать местом для отдыха и семейных развлечений. Мы восточные люди с восточной культурой, поэтому то, что было неуместно, мы сделали более уместным. Это вопрос восприятия, поэтому мы кое-что улучшили. Это выглядит хорошо, почему бы и нет»,- пояснила пресс-секретарь Рика Лестари.

Индонезия - самая густонаселённая мусульманская страна мира — количество сторонников ислама там превышает 88%.

Источник: TJOURNAL