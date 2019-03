﻿ Трамп потребовал отправить американцев на Луну до 2024 года, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп потребовал любыми необходимыми средствами отправить американцев на Луну к 2024 году. Об этом заявил вице-президент государства Майк Пенс, фрагмент речи которого приводится в его Twitter.

.@POTUS directed @NASA & @JimBridenstine to accomplish the goal of sending American astronauts back to the moon by any means necessary! pic.twitter.com/J3THseKsb0