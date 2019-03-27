﻿ Водителей в ЕС обяжут устанавливать систему ограничения скорости, Mixnews.lv

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Технологии ограничения скорости, по всей видимости, с 2022 года станут обязательными для всех автомобилей, продающихся в Евросоюзе.Европейская комиссия предварительно приняла соответствующие нормы, пишет Русская служба BBC.

Евросоюз ставит цель сократить смертность на дорогах до нуля к 2050 году.

Благотворительная организация Brake назвала одобрение новых норм ЕС историческим событием и призвала Британию ввести такие же меры после "Brexit", но транспортное ведомство Соединенного Королевства ответило, что "немного скорости" все же полезно при обгоне или выезде на автомагистраль.

По новым правилам европейские автомобили в обязательном порядке должны будут оснащаться системой "умной" коррекции скорости (ISA), усовершенствованными экстренными тормозами и технологией, которая будет препятствовать выезду автомобиля за пределы своей полосы.

"Каждый год на наших дорогах гибнет до 25 тысяч человек. Причина абсолютного большинства этих происшествий - человеческий фактор", - заявила еврокомиссар Эльжбета Беньковска.

"С этими новыми системами безопасности, а они станут обязательными, мы сможем добиться эффекта, сравнимого с результатом введения обязательных ремней безопасности", - добавила она.

Среди других мер безопасности, которые планируется сделать обязательными для европейских автомобилей, грузовиков и автобусов, называют систему предупреждения о том, что водитель засыпает или чем-то отвлечен - например, смартфоном, а также бортовым самописцем, аналогичным "черному ящику" в самолетах, чтобы в случае аварии было легче разобраться.

Кроме того водителям автобусов и грузовиков обещают, что у них благодаря новым технологиям больше не будет "слепых зон". Однако окончательно принять нормы смогут только через несколько месяцев.

Фото: Pxhere.com