﻿ Индия объявила себя космической державой, Mixnews.lv

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Индийские военные в ходе испытаний сбили космический спутник на низкой околоземной орбите. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал это выдающимся достижением национальной космической программы страны.

В телеобращении к нации Моди заявил, что Индия стала четвертой страной в мире, которой удалось применить противоспутниковое оружие. Ранее это делали США, Россия и Китай.

По словам премьера, спутник был сбит на высоте 300 км в рамках так называемой миссии Shakti.

"Индия сегодня совершила беспрецедентное достижение. Индия заявила о себе как космическая держава", - сказал Моди.

Испытания прошли менее чем за две недели до всеобщих выборов в Индии, на что обратила внимание оппозиция.

В частности, главный министр Западной Бенгалии Мамата Банарджи заявил, что Моди пытается таким образом "извлечь политическую выгоду". А президент партии Индийский оппозиционный конгресс Рахул Ганди иронично поздравил премьер-министра со всемирным днем театра.

Индийские обозреватели, в свою очередь, отмечают, что о наличии у Индии этих технологий было давно известно, поэтому выбранное для испытаний время выглядит тем более подозрительно.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Маркус, объявление Моди стало "еще одним аспектом в тренде на милитаризацию космоса".

Он также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа параллельно предложила создать полноценные космические войска.

"Эти новости также приведут к очередным призывам со стороны защитников контроля над оружием, которые говорят о необходимости контролировать процесс милитаризации космоса", - отмечает Маркус.

Первые испытания противоспутникового оружия были проведены в США еще в 1959 году. Баллистическая ракета Bold Orion была запущена с борта бомбардировщика и прошла совсем рядом со спутником Explorer 6.

Аналогичные испытания успешно проводились и в СССР в 1960-е - 1970-е годы. В 1978 году в Советском Союзе был принят на вооружение комплекс ИС (Истребитель спутников), который стоял на боевом дежурстве до 1993 года.

В 1985 году США испытали ракету AGM-135, которая уничтожила старый американский спутник Solwind P78-1.

Затем испытания противоспутникового оружия прервались почти на 20 лет. В 2007 году свою систему в тестовом режиме опробовал Китай.

Источник: Русская служба BBC

Фото: Flickr/Marc Houliston