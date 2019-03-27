﻿ Британский солдат получил выговор за "убийство" сослуживца в онлайн-игре, Mixnews.lv

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Военнослужащий Великобритании получил выговор после убийства персонажа сослуживца и уничтожения транспортных средств в онлайн-игре. Его обвинили в неисполнении приказа и отправили охранять казармы, cообщает Daily Mail.

Один из военнослужащих рассказал, что солдаты две недели отрабатывали военные действия в онлайн-игре: «по сценарию мы передвигались на бронированных машинах по вражеской территории».

Получивший выговор солдат начал стрелять по персонажу сослуживца, а затем протаранил своей машиной другие автомобили. Солдатам показалось это забавным, а командование обвинило военнослужащего в нарушении приказа в онлайн-игре и сделало выговор в реальной жизни.

В наказание его отправили на выходные охранять Редфордские казармы. Представитель Минобороны Великобритании заявил, что армия «очень серьезно относится к обучению военных и любой, кто нарушает эту подготовку будет наказан».

"Программы обучения в компьютерных играх позволяют отрабатывать сложные сценарии, быстро экспериментировать и тестировать новые транспортные средства в различной окружающей среде", - заявили в британском Минобороны.

Источник: TJ