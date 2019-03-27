﻿ В американской больнице одновременно забеременели девять медсестер, Mixnews.lv

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В городе Портленд одновременно забеременели девять медсестер из родильного отделения местной больницы. Об этом сообщается на фейсбук-странице Мэнского медицинского центра.

Девушки должны родить в период с апреля до июля.

По информации Maine Health, некоторые из этих медсестер станут мамами уже не в первый раз, однако каждая из них считает, что опыт совместной работы и помощи роженицам пойдет им на пользу.

Источник: РИА Новости