﻿ В Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину Пикассо, Mixnews.lv

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Голландский охотник за украденными картинами Артур Бранд нашел портрет работы Пабло Пикассо «Бюст женщины (Дора Маар)», похищенный 20 лет назад с яхты арабского шейха, сообщает Би-би-си.

В 1999 год неизвестные украли картину с яхты «Корал Айленд» саудовского шейха-миллиардера, пока судно стояло на ремонте на Антибских островах. По словам Бранда, в течение следующих 20-ти лет полотно считалось уничтоженным, однако его использовали в качестве залога для сделок в криминальном мире.

Охотник за картинами услышал об «украденном с корабля портрете руки Пикассо» в 2015 и все это время охотился за ним. В итоге с ним связались представители неназванного предпринимателя из Нидерландов, который захотел избавиться от картины, так как не знал о краже.

Портрет Доры Маар (настоящее имя — Теодора Маркович) был написан в 1938 году. На сегодняшний день эксперты оценивают его стоимость в 25 млн евро (около 1,8 млрд рублей). Полицейские из Франции и Нидерландов отказались от уголовного преследования последнего владельца картины, ее дальнейшая судьба пока неизвестна.

Источник: Афиша Daily

Фото: BBC