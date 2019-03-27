﻿ Трамп потребовал от России "убраться из Венесуэлы", Mixnews.lv

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Россия должна покинуть Венесуэлу, заявил президент США Дональд Трамп журналистам во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, которого Вашингтон признал временным президентом Венесуэлы, передает Reuters.

«Россия должна убраться», — сказал президент США. На вопрос, как этого добиться, Трамп ответил: «Посмотрим. Все способы допустимы».

President Trump on Russia's actions in Venezuela: "Russia has to get out." https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/UnLeVvoTRu — CBS News (@CBSNews) 27 марта 2019 г.

Ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что США рассматривают прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов как «нежелательную провокацию».

«Мы призываем Россию прекратить всю помощь режиму Мадуро и поддержать Хуана Гуаидо», — сказал он.

О прибытии двух самолетов с российскими военными в Венесуэлу стало известно в воскресенье, 24 марта. Местная газета El Nacional со ссылкой на журналиста Хавьера Майорку сообщала о 99 военнослужащих, которыми командовал генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Источник: РБК