﻿ Трамп потребовал от России "убраться из Венесуэлы", Mixnews.lv

Трамп потребовал от России "убраться из Венесуэлы" (10)

фото

В мире | 27 марта 2019 года, 18:19

Россия должна покинуть Венесуэлу, заявил президент США Дональд Трамп журналистам во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, которого Вашингтон признал временным президентом Венесуэлы, передает Reuters.

«Россия должна убраться», — сказал президент США. На вопрос, как этого добиться, Трамп ответил: «Посмотрим. Все способы допустимы».

Ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что США рассматривают прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов как «нежелательную провокацию».

«Мы призываем Россию прекратить всю помощь режиму Мадуро и поддержать Хуана Гуаидо», — сказал он.

О прибытии двух самолетов с российскими военными в Венесуэлу стало известно в воскресенье, 24 марта. Местная газета El Nacional со ссылкой на журналиста Хавьера Майорку сообщала о 99 военнослужащих, которыми командовал генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Источник: РБК

Комментарии 10
2 часа назад
США обосрались от 99 военнослужащих. А сами танки к границам России подогнали.
5
Ответить
Alex2 часа назад
Амерам Кубы хватает сполна.А ещё и Венесуэла для расшатанных нервов совсем истерика...
2
Ответить
re1 час назад
В России решили ответку составить список откуда должны убраться США,но не хватило бумаги в принтере:)))
1
Ответить