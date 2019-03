﻿ Трамп потребовал от России "убраться из Венесуэлы", Mixnews.lv

В мире |

Россия должна покинуть Венесуэлу, заявил президент США Дональд Трамп журналистам во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, которого Вашингтон признал временным президентом Венесуэлы, передает Reuters.

«Россия должна убраться», — сказал президент США. На вопрос, как этого добиться, Трамп ответил: «Посмотрим. Все способы допустимы».

President Trump on Russia's actions in Venezuela: "Russia has to get out." https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/UnLeVvoTRu