﻿ Экс-президент Аргентины приговорен к тюремному сроку за хищение, Mixnews.lv

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Карлос Менем, занимавший пост президента Аргентины с 1989 по 1999 год, приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Суд признал его виновным в хищении бюджетных средств в крупном размере: в 1991 году политик продал сельскохозяйственной ассоциации имение по заниженной стоимости, а разницу присвоил.

Судья также запретил 88-летнему Менему когда-либо впредь занимать государственные должности, пишет издание Nacion.

По тому же уголовному делу проходил бывший министр экономики Доминго Кавальо, он приговорен к 3,5 года тюрьмы.

Для Менема сегодняшний приговор стал уже не первым: летом 2013 года он был осужден на семь лет лишения свободы по делу о контрабанде оружия в Эквадор и Хорватию. Но тогда в тюрьму политика так и не отправили, поскольку он был сенатором и воспользовался правом на неприкосновенность.

В 2018 году приговор по этому делу был отменен федеральным судом Аргентины. Сам Менем неоднократно отвергал обвинения в свой адрес. Речь шла об отправке партии оружия в Венесуэлу и Панаму, откуда впоследствии оно было переправлено в страны, находящиеся под действием международного эмбарго. Экс-президент Аргентины утверждал, что не знал об этом нарушении.

Источник: ПОЛИТ.РУ