﻿ Двое студентов три недели провели в джунглях голыми и без еды, Mixnews.lv

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Двое британских студентов решили провести три недели в малайзийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror. Дэниел Олифи и Джеймс Мойнихэн взяли с собой лишь мачете, кремень, противомоскитную сетку, флягу с водой, аптечку и камеру.

Вода у студентов почти полностью закончилась через пару часов. Затем Олифи порезался, пытаясь обустроить место для ночлега.

Ему не получилось остановить кровь, поэтому приятели обратились за помощью в больницу. После инцидента студенты вернулись в джунгли еще на 18 дней.

За время эксперимента каждый похудел примерно на десять килограммов. По большей части рацион молодых людей состоял из насекомых и ягод. По их словам, периодически они теряли сознание от голода или усталости.

Студенты рассказали, что им приходилось ночевать под проливным дождем. К тому же их сильно донимали насекомые. Несколько раз они чуть не получили серьезные увечья, когда строили себе ночлег.

"Мы хотели сделать что-то действительно впечатляющее. <…> Живем один раз, так что нужно сделать все, что в ваших силах", — сказал Олифи. Приятели признались, что никогда не забудут счастья от возможности переночевать в сухих условиях и развести огонь.

После эксперимента студенты отдыхали несколько дней в столице Малайзии, питаясь бургерами, пиццей и чипсами, а затем полетели домой в Великобританию.

Источник: РИА Новости