﻿ После обысков Swedbank заподозрили в мошенничестве, Mixnews.lv

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Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями после обысков, прошедших в стокгольмской штаб-квартире ведущего банка Швеции Swedbank, заявило о расширении проводимого в отношении этой кредитной организации расследования. В частности, ведомство, помимо прочего, заподозрило Swedbank в "мошенничестве с отягчающими обстоятельствами". Об этом со ссылкой на заявление шведского управления сообщает Reuters.

Полученные в ходе следственных мероприятий данные указывают на то, что Swedbank, "по всей видимости, распространил вводящую в заблуждение общественность и игроков рынка информацию". В ведомстве подозревают, что Swedbank мог знать о подозрениях в отмывании денег в отношении отделений в странах Балтии.

Аналогичное заявление главного прокурора отдела финансовых рынков в Швеции Томаса Лангрота приводит газета The Financial Times (FT). "Расследование покажет, является ли это (действия представителей кредитной организации. — РБК) мошенничеством и кто может быть привлечен к ответственности", — добавил глава надзорного ведомства. Остальных комментариев по этому поводу он не привел.

Собственные расследования в связи с предполагаемым отмыванием денег в Swedbank, как выяснила FT, также начали регуляторы в США, среди них — Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Предварительное расследование в отношении Swedbank началось в феврале. Оно было связано с подозрениями в нарушении банком правил инсайдерской торговли. Это, как полагали власти, представители Swedbank совершили, передав некоторым крупным инвесторам отчет о крупной схеме по отмыванию денег до того, как эта информация стала общедоступной.

​В среду, 27 марта, в главном офисе Swedbank в Стокгольме прошли обыски. Однако в пресс-службе кредитной организации позже заверили: уведомлений о подозрении в совершения какого-либо преступления после этого ни одно физическое или юридическое лицо, связанное с банком, не получило.

Следственные действия прошли после того, как местная гостелерадиокомпания SVT 26 марта со ссылкой на конфиденциальные документы сообщила, что в течение последнего десятилетия через подразделение Swedbank, которое в основном работает с российскими клиентами в Эстонии, могли быть проведены подозрительные транзакции на общую сумму €135 млрд.

До этого, 7 марта, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал жалобу в полицию Швеции против Swedbank. Кредитную организацию он обвинил в отмывании $176 млн, связанных с делом Магнитского. В аналогичных действиях ранее также заподозрили датский Danske Bank, через эстонское отделение которого, по версии следствия, прошло $30 млрд, принадлежащих нерезидентам.

Источник: РБК