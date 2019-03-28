﻿ Президент Эстонии посетит с рабочим визитом Москву, Mixnews.lv

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в апреле этого года посетит столицу России, передает ERR.

18 апреля президент Керсти Кальюлайд посетит Москву с рабочим визитом, где откроет отреставрированное историческое здание посольства Эстонии, сообщила в четверг, 28 марта, пресс-служба главы государства.

О визите президента в Москву проинформирован и МИД России, но на сегодняшний день договоренностей о двухсторонних встречах нет.

Посольство Эстонии в Москве расположено в историческом центре города, в непосредственной близости от Кремля.

Проект реконструкции здания посольства начался уже в 2014 году, а к ремонтно-строительным работам приступили осенью 2016 года.

Последний раз президент Эстонии посещал Россию 8 лет назад - в 2011 году на повторном освящении церкви Яани в Санкт-Петербурге побывал Тоомас Хендрик Ильвес.