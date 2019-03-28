﻿ YouTube заблокировал новые выпуски программ Парфенова и Дудя, Mixnews.lv

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Видеохостинг YouTube заблокировал последние ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя с формулировкой «за нарушение условий использования YouTube», сообщает РБК.

20 марта Дудь выпустил на своем YouTube-канале новый выпуск программы «вДудь», гостем которой стал телеведущий Таир Мамедов. 18 марта Леонид Парфенов опубликовал на своем канале Parfenon выпуск программы «Намедни», посвященный событиям 1946 года.

Помощник и концертный директор Парфенова Табриз Шахиди заявил: «Видео первого выпуска «Намедни. 1946» не удалено. Просто скрыто. У YouTube новые правила: теперь при размещении рекламы, интегрированной внутри программ, этот факт необходимо отмечать в настройках видео. К вечеру по московскому времени 28 марта все будет исправлено, и доступ к материалам будет восстановлен».

В пресс-службе Google отказались комментировать данные случаи, отметив, что весь контент, загружаемый на YouTube, должен следовать правилам сообщества и местному законодательству.

Источник: ПОЛИТ.РУ