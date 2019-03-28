﻿ Россиянин впервые получил условный срок из-за репоста в Telegram, Mixnews.lv

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Спасский районный суд Приморского края впервые в России приговорил юриста Дмитрия Третьякова к двум годам условно из-за репоста в Telegram сообщения журналиста Аркадия Бабченко, в котором якобы содержался призыв к свержению власти, пишет РИА Новости.

Ранее в социальных сетях во Владивостоке появилась информация о том, что приморский юрист Дмитрий Третьяков в марте 2018 года был задержан за репост сообщений от 13 июня 2017 года из Telegram-канала Аркадия Бабченко в открытую владивостокскую Telegram-группу митингов против коррупции. По данным активистов, это первый в РФ прецедент, когда дело возбудили за репост в Telegram. Почти год он находился под арестом.

Фото: home.bt.com