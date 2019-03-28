﻿ TripAdvisor назвал лучшие туристические направления, Mixnews.lv

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Онлайн-сервис TripAdvisor составил рейтинг лучших туристических направлений мира на основе впечатлений путешественников.

Направления выбирались с помощью алгоритма, который анализирует миллионы отзывов пользователей, рейтингов отелей, ресторанов и достопримечательностей.

На первое место среди 25 лучших направлений попал Лондон, на второе – Париж, а на третье – Рим.

В первую десятку также вошли греческий остров Крит, Бали, Пхукет, Барселона, Стамбул, Марракеш и Дубай.

Источник: Новый мир

Фото: pixabay.com