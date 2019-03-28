﻿ За измены и гомосексуализм в Брунее будут забивать камнями, Mixnews.lv

За измены и гомосексуализм в Брунее будут забивать камнями (7)
В мире | 28 марта 2019 года, 16:22
В Брунее с 3 апреля за супружеские измены и гомосексуальные контакты будут карать смертной казнью через побивание камнями, сообщает "Россия 24".
Власти султаната также ужесточают наказание за воровство. За первую кражу преступник лишится правой руки, за вторую — левой ноги.
Прокуратура утвердила новые нормы, даже несмотря на жесткую критику со стороны международных правозащитников.
Бруней подписал, но не ратифицировал Конвенцию ООН против пыток и других жестоких видов наказания.
Фото: Pxhere.com
Риньку бы туда послом
214
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Браво!!! Вот это независимость!!!
312
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Что бы пердак отрубили?
24
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