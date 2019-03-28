﻿ За измены и гомосексуализм в Брунее будут забивать камнями, Mixnews.lv

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В Брунее с 3 апреля за супружеские измены и гомосексуальные контакты будут карать смертной казнью через побивание камнями, сообщает "Россия 24".

Власти султаната также ужесточают наказание за воровство. За первую кражу преступник лишится правой руки, за вторую — левой ноги.

Прокуратура утвердила новые нормы, даже несмотря на жесткую критику со стороны международных правозащитников.

Бруней подписал, но не ратифицировал Конвенцию ООН против пыток и других жестоких видов наказания.

Фото: Pxhere.com