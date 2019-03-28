﻿ За измены и гомосексуализм в Брунее будут забивать камнями, Mixnews.lv

За измены и гомосексуализм в Брунее будут забивать камнями (7)

фото

В мире | 28 марта 2019 года, 16:22

В Брунее с 3 апреля за супружеские измены и гомосексуальные контакты будут карать смертной казнью через побивание камнями, сообщает "Россия 24".

Власти султаната также ужесточают наказание за воровство. За первую кражу преступник лишится правой руки, за вторую — левой ноги.

Прокуратура утвердила новые нормы, даже несмотря на жесткую критику со стороны международных правозащитников.

Бруней подписал, но не ратифицировал Конвенцию ООН против пыток и других жестоких видов наказания.

Фото: Pxhere.com

Комментарии 7
Саня2 часа назад
Риньку бы туда послом
2
Ответить
браво2 часа назад
Браво!!! Вот это независимость!!!
3
Ответить
хех2 часа назад
Что бы пердак отрубили?
2
Ответить