﻿ Глава Киргизии подарил Путину лошадь и собаку, Mixnews.lv

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Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков подарил российскому президенту Владимиру Путину лошадь и собаку, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Путин получил в дар орловскую рысистую лошадь и щенка киргизской борзой породы тайган по кличке Шерхан (имя тигра из книги «Книга джунглей» Редьярда Киплинга).

В феврале сообщалось, что Путин подарил щенка больной аутизмом девочке из Приморья.

Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской борзой тайган по кличке Шерхан. pic.twitter.com/cUWxZzfliN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 марта 2019 г.

Источник: Газета.Ru