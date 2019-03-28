﻿ Глава Киргизии подарил Путину лошадь и собаку, Mixnews.lv

Глава Киргизии подарил Путину лошадь и собаку (9)
В мире | 28 марта 2019 года, 16:47
Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков подарил российскому президенту Владимиру Путину лошадь и собаку, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Путин получил в дар орловскую рысистую лошадь и щенка киргизской борзой породы тайган по кличке Шерхан (имя тигра из книги «Книга джунглей» Редьярда Киплинга).
В феврале сообщалось, что Путин подарил щенка больной аутизмом девочке из Приморья.
Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской борзой тайган по кличке Шерхан. pic.twitter.com/cUWxZzfliN— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 марта 2019 г.
Источник: Газета.Ru
Кому лошадь и собаку дарят....А кому таблетки в дурки!))))))))
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Дорогие лошадка с собачкой оказались: «В 2018 году Россия полностью списала государственный долг Киргизии, 240 миллионов долларов. Совсем недавно, буквально в марте, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии 30 миллионов долларов безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета», — цитирует РИА Новости слова помощника президента РФ Юрия Ушакова.
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Усыпят по дороге ха-ха-ха-ха)))
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