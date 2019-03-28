﻿ Rammstein выпустили первый за семь лет клип, Mixnews.lv

Rammstein выпустили первый за семь лет клип
В мире | 28 марта 2019 года, 20:51
Немецкая группа Rammstein выпустила видео на песню Deutschland — это первый клип группы за семь лет.
Последний альбом группы — «Liebe ist für alle da» — вышел в 2009 году. Выход нового альбома Rammstein запланирован на 17 мая.
Музыкантов раскритиковали за новый клип после выхода тизера. В нем участники группы показаны в образе узников нацистского концлагеря.
Бывшая глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох говорила, что этим видео группа «перешла границу», так как злоупотребляет «страданиями и убийствами миллионов людей в развлекательных целях». Кроме того, уполномоченная федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна заявила о «безвкусной эксплуатации свободы творчества».
Источник: Телеканал Дождь