﻿ Rammstein выпустили первый за семь лет клип, Mixnews.lv

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Немецкая группа Rammstein выпустила видео на песню Deutschland — это первый клип группы за семь лет.

Последний альбом группы — «Liebe ist für alle da» — вышел в 2009 году. Выход нового альбома Rammstein запланирован на 17 мая.

Музыкантов раскритиковали за новый клип после выхода тизера. В нем участники группы показаны в образе узников нацистского концлагеря.

Бывшая глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох говорила, что этим видео группа «перешла границу», так как злоупотребляет «страданиями и убийствами миллионов людей в развлекательных целях». Кроме того, уполномоченная федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна заявила о «безвкусной эксплуатации свободы творчества».

Источник: Телеканал Дождь