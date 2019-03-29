﻿ Новый клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии, Mixnews.lv

Новый клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии (6)
Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
Девятиминутное видео было опубликовано в официальном YouTube-аккаунте коллектива в четверг, 28 марта. В нем артисты предстали в роли узников нацистского концлагеря, которые стоят на эшафоте.
«То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно», — заявила экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох. Она также подчеркнула, что музыканты умаляют тему Холокоста.
С ней согласился уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Он обвинил коллектив в «безвкусной эксплуатации свободы творчества» и посчитал, что они перешли черту дозволенного.
Всемирно известная группа была основана в 1994 году. Музыканты выпустили шесть альбомов, последний релиз Liebe ist für alle da состоялся в 2009 году.
Источник: Lenta.Ru
Кстати - антисемитизм, это "ненависть к семитским народам". А к ним относятся и все арабы и даже православные эфиопы.
Вот тут можно почитать,что бы вникнуть в суть