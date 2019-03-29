﻿ Новый клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии, Mixnews.lv

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Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.

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Девятиминутное видео было опубликовано в официальном YouTube-аккаунте коллектива в четверг, 28 марта. В нем артисты предстали в роли узников нацистского концлагеря, которые стоят на эшафоте.

«То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно», — заявила экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох. Она также подчеркнула, что музыканты умаляют тему Холокоста.

С ней согласился уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Он обвинил коллектив в «безвкусной эксплуатации свободы творчества» и посчитал, что они перешли черту дозволенного.

Всемирно известная группа была основана в 1994 году. Музыканты выпустили шесть альбомов, последний релиз Liebe ist für alle da состоялся в 2009 году.

Источник: Lenta.Ru