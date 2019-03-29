﻿ Новый клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии, Mixnews.lv

Новый клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии (6)

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В мире | 29 марта 2019 года, 08:07

Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.

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Девятиминутное видео было опубликовано в официальном YouTube-аккаунте коллектива в четверг, 28 марта. В нем артисты предстали в роли узников нацистского концлагеря, которые стоят на эшафоте.

«То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно», — заявила экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох. Она также подчеркнула, что музыканты умаляют тему Холокоста.

С ней согласился уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Он обвинил коллектив в «безвкусной эксплуатации свободы творчества» и посчитал, что они перешли черту дозволенного.

Всемирно известная группа была основана в 1994 году. Музыканты выпустили шесть альбомов, последний релиз Liebe ist für alle da состоялся в 2009 году.

Источник: Lenta.Ru

Комментарии 6
Ацкий Сотона3 часа назад
А ничего, что там (в клипе) под видом лагерников "афроамериканцы" вешают и расстреливают "немцев"? На мысли никакие не наводит? Хотя какие там мысли

Кстати - антисемитизм, это "ненависть к семитским народам". А к ним относятся и все арабы и даже православные эфиопы.
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Sedna3 часа назад
А что такое, собственно? Вполне в духе времени. Думаю, в Прибалтике и Украине клипчик станет гимном.
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RAF2 часа назад
Такое чувство,что ни кто даже не видел клип,а если видел,то далек от понимания.Сцена в концлагере вырвана из контекста.http://www.perevod-pesen.ru/rammstein-deutschland/
Вот тут можно почитать,что бы вникнуть в суть
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